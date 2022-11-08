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الثلاثاء، 08-11-2022 07:33 ص

ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها خلال شهر

غاز 5


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال تعاملات أمس الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر.

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وارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 اكتوبر الماضي.


وزادت الأسعار بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات.


ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، بحسب مركز تنبؤات المناخ الأمريكي.


وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات.

 

روسيا اليوم


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