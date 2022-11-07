تراجع صادرات الصين في أكتوبر مخالفةً التوقعات بشكل كبير

الوكيل الإخباري - تراجعت صادرات الصين بنسبة 0.3% في أكتوبر على أساس سنوي، لتخالف بذلك التوقعات بشكل كبير والتي كانت تشير إلى ارتفاع بـ 4.3%.

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هذا وتراجعت الواردات في أكتوبر بـ 0.7%، مخالفةً بذلك التوقعات أيضاً والتي كانت تشير إلى نمو طفيف بـ 0.1%، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعاً بـ 0.3% في سبتمبر.



هذا وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة ظلت الشريك التجاري الأكبر للصين على مستوى الدول.



وخلصت حسابات أجرتها رويترز اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 34.19 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، انخفاضا من 36.07 مليار دولار في سبتمبر أيلول.

CNBC