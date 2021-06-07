ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيار الماضي.

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ووفق النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات النفطية التي تصدرها وزارة الطاقة، فقد سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 645.7 دولار للطن مقارنة مع سعره في شهر أيار الماضي والذي بلغ 631.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 661.8 دولار للطن مقابل 650.3دولار المسجل في شهر أيار الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%، كما ارتفع سعر الديزل من 543.1 دولار للطن الى 565.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.1%، وارتفع سعر الكاز من 567.1 دولار للطن الى 587.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.



من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من الشهر الحالي الى 394.4 دولار للطن مقابل 371.9 دولار في شهر أيار الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرا بلغ 69.9 دولار للبرميل مقابل 68.8 دولار المسجل في شهر أيار الماضي.