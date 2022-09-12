ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن لـ 20.15%

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من عام 2022 ليصل الى 151.06 مقابل 125.73 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 20.15%.

اضافة اعلان



ومن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 19.50% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 55.14% والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2%.

في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 9.62% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.



وعلى المستوى التراكمي ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للسبعة أشهر الأولى من عام 2022 ليصل الى 141.40 مقابل 121.02 لنفس الفترة من عام 2021 ليرتفع الرقم القياسي بنسبة 16.84%.