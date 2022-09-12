الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

دولة عربية ضمن أفضل 10 دول بالعالم

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

الهواري: 38 ألف طبيب سيتخرج خلال 6 سنوات المقبلة

وزير العمل: لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

 
الإثنين، 12-09-2022 10:32 ص

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن لـ 20.15%

rJVgBkIPyV83Q2WjR7wUP7zpWMhnTHptbf16bH2e


الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من عام 2022 ليصل الى 151.06 مقابل 125.73 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 20.15%.

اضافة اعلان


ومن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 19.50% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 55.14% والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2%.

 

في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 9.62% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.


وعلى المستوى التراكمي ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للسبعة أشهر الأولى من عام 2022 ليصل الى 141.40 مقابل 121.02 لنفس الفترة من عام 2021 ليرتفع الرقم القياسي بنسبة 16.84%.


إقرأ ايضا
2efd44fe-d5c6-4b6d-9cbe-dbd8cf67e353--DBWXO

المركزي اللبناني يتوقف كليا عن توفير الدولار لواردات البنزين

LYNXMPEB2B0LH_L

الدولار ينزلق ويتخلى عن القمة و الفائدة تنعش آمال اليورو

8202222115123388514849

خلال ساعة فقط..ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

للال

لبنان .. لا قدرة على تأمين الكهرباء إلا لساعتين والطاقة الشمسية الخيار الوحيد

439040

وزير الطاقة: توسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف - تفاصيل

920221193538272488719

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في الأردن اليوم

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-30 at 3.11.24 PM

إقرار شروط استفادة الشركات الصناعية من صندوق دعم وتطوير الصناعة

HAMawrT0PnMunKrAmwuYBwEJdQo2RCHZDD7QWvL6

ارتفاع صادرات المملكة 45.5% خلال 6 اشهر

3e34391c9bd60c64bfde0bfc6605e63f

الخطيب رئيسا لمجلس إدارة المركز الوطني للتعبئة والتغليف

15946_5_1582964608

تعرّف على أسعار الذهب اليوم في الأردن

2047001462

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

2021-637632377642183498-218

الطاقة: الأردن مؤهل لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر