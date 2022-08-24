الطاقة: الأردن مؤهل لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، إن الأردن ومن خلال إمكانياته الهائلة في توليد الطاقة المتجددة مؤهل لأن يكون مركزاً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

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وأضاف، خلال تدشين محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة لمضاعفة تزويد الفلسطينيين بالطَّاقة الكهربائيَّة من 40 ميجاواط الى 80 ميجاواط، أن هذه التوجه لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر يدعمه توفر خط أنابيب الغاز الطبيعي والذي يمتد من جنوب الأردن إلى شمالها حيث يمكن استغلاله في تصدير الهيدروجين بالإضافة إلى بدائل التصدير الأخرى، كما أن توفر خط الغاز بذاته يعزز من دور الأردن الرئيسي في تجارة الغاز الطبيعي في المنطقة.



وتابع "نسعى اليوم بالتنسيق مع أخوتنا في فلسطين لتزويدهم بجزء من احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية".



