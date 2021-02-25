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الخميس، 25-02-2021 02:21 م

2285 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2285 طنا.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي: 200 - 500 فلس، بصل ناشف 250 - 450، بطاطا 250 - 550، بندورة 100 - 250، كلمنتينا 500 - 800، وبلح 500 إلى 1500 فلس.


--(بترا)

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