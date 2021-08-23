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الإثنين، 23-08-2021 04:48 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط على مع افتتاح السوق الأميركية اليوم الاثنين، لترتد بقوة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر المسجل في وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية، في طريقها صوب تسجيل أول مكسب في غضون الثمانية أيام الأخيرة، بعد رفض تحالف أوبك بلس الضغوط الأميركية لزيادة الإنتاج، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي قرابة 0ر4 بالمئة إلى مستوى 29ر64 دولار، من مستوى الافتتاح عند 92ر61 دولار، و سجل أدنى مستوى عند 76ر61 دولار الأدنى منذ 21 أيار الماضي.


وصعد خام برنت بنسبة 2ر4 بالمئة إلى مستوى 46ر67 دولار للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 76ر64 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 76ر64 دولار، الأدنى منذ أيار الماضي.

 

بترا


 




 

 


 

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