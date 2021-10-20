تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتبتعد عن أعلى مستوى في عدة سنوات، في طريقها نحو تكبد ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة.

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ويأتي هذا التراجع بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي، ارتفاعا جديدا في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة، ويترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية.



وبحسب وول ستريت جورنال، تراجع الخام الأميركي بنسبة 1.1بالمئة إلى مستوى 81.52 دولار، من مستوى الافتتاح عند 82.43 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 82.58 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 1.25بالمئة إلى مستوى 84.10 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 85.16 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 85.22 دولار.

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