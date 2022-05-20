ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت -نيويورك) اليوم الجمعة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأميركي، وفقا للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تقييم أخر تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستورد للنفط عالميا .

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران القادم 0.17 بالمئة لتتداول عند مستويات 109.45 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 109.26 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 109.89 دولار للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.33 بالمئة لتتداول عند 111.87 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 111.50 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 112.04 دولار للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأميركي 0.10 بالمئة إلى 102.81 مقارنة بالافتتاحية عند 102.91.

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