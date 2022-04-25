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الإثنين، 25-04-2022 12:12 م

الروبل يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو

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الوكيل الاخباري- واصلت العملة الروسية ارتفاعها اليوم الاثنين، أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 74 روبلا، وذلك في نحو 3 أسابيع.

وبحلول الساعة 11:38 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.5 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.28 روبل.

في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.6 روبل إلى 77.55 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم الروسية، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.69% إلى 934.71 نقطة، وجاء ذلك خلافا لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، الذي تراجع بواقع 2.67% إلى 2172.7 نقطة.

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روسيا اليوم

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