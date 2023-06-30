ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 39.046 مليار دينار حتى نهاية آذار 2023

الوكيل الاخباري -

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ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن بما فيه الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان بنسبة 1.2% حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي مقارنة مع نهاية شهر شباط الذي سبقه، ليصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن إجمالي الدين العام وصل إلى 39.046 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي مقارنة مع 38.56 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط، وبمقدار 486 مليون دينار.وأظهرت البيانات أن قيمة الدين الذي يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ومترتب على الحكومة وصلت حتى نهاية شهر آذار إلى 8.121 مليون دينار.