الجمعة 30-06-2023
الوكيل الاخباري

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وفاة و8 إصابات بحادثي سير في جرش

تخفيض أسعار البنزين والسولار لشهر تموز

ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 39.046 مليار دينار حتى نهاية آذار 2023

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز بقيمة صفر

الاوقاف: بدء عودة الحجاج الأردنيين اليوم

المتعجلون من الحجاج يبدأون رمي الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

بعد انتشال حطام الغواصة .. مفاجأة مدوية لأهالي ضحايا "تيتان"

الأردن يشارك في أعمال الدورة 43 لمؤتمر "الفاو" غداً

 
الجمعة، 30-06-2023 01:26 م

ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 39.046 مليار دينار حتى نهاية آذار 2023

خ


الوكيل الاخباري - ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن بما فيه الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان بنسبة 1.2% حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي مقارنة مع نهاية شهر شباط الذي سبقه، ليصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان



ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن إجمالي الدين العام وصل إلى 39.046 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي مقارنة مع 38.56 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط، وبمقدار 486 مليون دينار.


وأظهرت البيانات أن قيمة الدين الذي يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ومترتب على الحكومة وصلت حتى نهاية شهر آذار إلى 8.121 مليون دينار.

إقرأ ايضا
1688126154235

نسبة البطالة بمنطقة اليورو تستقر عند 6.5 بالمئة

gbp

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع أمام اليورو

دولار

ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

ذهب

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر

22222

الين الياباني واليوان الصيني ينخفضان لأدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

1688108219308

النفط يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية هذا العام

أخبار متعلقة
imgid318201

تجارة عمان: تعافي النشاط التجاري للمملكة خلال العام الماضي

1629104022673

منتدى أردني -عراقي للمال والأعمال في عمان غدا

WhatsApp-Image-2022-08-04-at-1.22.54-PM

منظمة التجارة العالمية تقيّم السياسة التجارية للأردن

هيئة الاوراق المالية 2

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

البنك المركزي (3)

قرار مُرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

resize

بعد تثبيت الفائدة عالمياً .. انخفاض اسعار الذهب 20 قرشاً اليوم في الأردن