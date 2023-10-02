ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الثاني في أيلول الماضي

الوكيل الإخباري - أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في شهر أيلول الماضي، بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع في خفض الإنتاج لدعم السوق.

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وأظهر المسح أن "أوبك" ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يوميا بزيادة 120 ألف برميل يوميا عن آب.



وقادت نيجيريا زيادة إنتاج النفط في شهر أيلول رغم ما تعانيه من سرقة الخام وانعدام الأمن في الإقليم المنتج للنفط.



كما ضخت إيران، التي تزيد الإمدادات رغم العقوبات الأميركية، المزيد من المعروض ووصل الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ عام 2018.