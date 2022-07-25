ارتفاع التضخم بالأردن خلال النصف الأول 3.34%

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في النصف الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 3.34 بالمئة، ليبلغ 105.41 مقابل 102.00 للفترة نفسها من العام الماضي.وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، اليوم الاثنين، إن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، هي مجموعة النقل بمقدار 0.89 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.73 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.36 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والثقافة والترفيه بمقدار 0.16 نقطة مئوية.وأشارت الدائرة، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من هذا العام بنسبة 5.17 بالمئة، ليصل إلى 107.58 مقابل 102.29 للشهر ذاته من العام الماضي.وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من هذا العام، 107.58 مقابل 106.53 لشهر أيار من العام نفسه مسجلا ارتفاعا نسبته 0.99 بالمئة.