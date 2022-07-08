ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 20 عاما

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي، مسجلا مستوى قياسي جديد في 20 عاما، مع استمرار عمليات الشراء المكثفة للعملة كأفضل استثمار بديل ومتاح في سوق صرف العملات الأجنبية، بحسب وول ستريت جورنال .

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ويأتي هذا الارتفاع قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة خلال حزيران ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي قد تعزز من احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة خلال الاجتماعات المتبقية في عام 2022.



وارتفع مؤشر الدولار اليوم الجمعة بنسبة 0.7 بالمئة إلى مستوى 107.79 نقطة الأعلى منذ تشرين الأول 2002 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 107.04 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 106.80 نقطة.



وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع ،فمؤشر الدولار الأميركي مرتفعا حتى اللحظة بنسبة 2.5 بالمئة ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آذار 2020.