الجمعة 08-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التسويق الإلكتروني يُسهل عملية بيع وشراء الأضاحي

دموع الحجاج تمطر جبل عرفات قبل النفرة إلى مزدلفة - فيديو وصور

899,353 حاجّاً وحاجّة إجمالي أعداد الحجاج هذا العام

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبوسير وباج والبواريد

حيثيات جديدة بحادثة اغتيال شينزو آبي ومتفجرات بمنزل القاتل

برنامج "أردننا جنة" يستأنف رحلاته في ثاني أيام عيد الأضحى

مساعٍ أردنية لإدراج المنسف على لائحة التراث العالمي

تعرف على ثالث المشاعر المقدسة ومبيت الحجاج بعد النفرة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الملك: فقدت أنا والأردن صديقا حقيقيا

الجمعة، 08-07-2022 04:32 م

ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 20 عاما

efyJHNhaJmxyjhDG8RwZzOuFdBU1VUIprOxHj2RN


الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي، مسجلا مستوى قياسي جديد في 20 عاما، مع استمرار عمليات الشراء المكثفة للعملة كأفضل استثمار بديل ومتاح في سوق صرف العملات الأجنبية، بحسب وول ستريت جورنال .

اضافة اعلان


ويأتي هذا الارتفاع قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة خلال حزيران ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي قد تعزز من احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة خلال الاجتماعات المتبقية في عام 2022.


وارتفع مؤشر الدولار اليوم الجمعة بنسبة 0.7 بالمئة إلى مستوى 107.79 نقطة الأعلى منذ تشرين الأول 2002 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 107.04 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 106.80 نقطة.


وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع ،فمؤشر الدولار الأميركي مرتفعا حتى اللحظة بنسبة 2.5 بالمئة ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آذار 2020.


إقرأ ايضا
f011ebab-197181

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تنزيل

انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

الذهب

ارتفاع طفيف على أسعار الذهب عالميا

image_750x_5db719253bb00

منظمة الأغذية العالمية: انخفاض أسعار الزيوت النباتية 7.6%

main_image62c6ddda9a396

أقوى من كورونا.. جائحة تضخم تلقي بملايين البشر إلى الفقر

20210131012631644

دول عربية جديدة تبدأ بتداول العملات البلاستيكية

أخبار متعلقة
2الدولار

ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية

33

الذهب يواجه أسوأ ربع له منذ 2021 عالميا

1656505474091

تراجع أسعار الذهب عالميا

1654604249000

انخفاض الدولار الأميركي عالميا

1207

ارتفاع أسعار النفط عالميا

172851

مطالبات بإعفاء بطاقة الاستيراد للسيارات المخلص عليها في جمرك عمّان