ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 4 أسابيع

الوكيل الاخباري - ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

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جاء ذلك بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس في اجتماع الأول من شباط المقبل، بحسب موقع أف اكس الإلكتروني الاقتصادي العالمي .



وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 105.52 نقطة الأعلى منذ 7 كانون الأول الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 105.15 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 105.02 نقطة.

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