الجمعة 06-01-2023
الوكيل الاخباري

تحويل 150 ألف عداد مياه إلى "ذكيّ" في عمان

تكسير واجهة مطعم بشارع الجاردنز

الامن العام : وفاة بتدهور مركبة داخل نفق صويلح - صورة

الارصاد الجوية تُحذر من طقس السبت

السديري يقدم واجب العزاء بالمجالي

النسور مديرا ماليا لمؤسسة المتقاعدين العسكريين

الطفيلة :الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الطريق الملوكي شباط المقبل

إصابة حرجة بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيسه

الأشغال: 90 بالمئة نسبة إنجاز مشروع صيانة طريق ياجوز

 
الجمعة، 06-01-2023 06:01 م

ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 4 أسابيع

دولار


الوكيل الاخباري - ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

اضافة اعلان


جاء ذلك بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس في اجتماع الأول من شباط المقبل، بحسب موقع أف اكس الإلكتروني الاقتصادي العالمي .


وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 105.52 نقطة الأعلى منذ 7 كانون الأول الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 105.15 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 105.02 نقطة.

 

بترا


إقرأ ايضا
يورو

تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو

بريطانيا

بريطانيا: تراجع أسعار المنازل في البلاد للشهر الرابع على التوالي

غذاء

انخفاض أسعار الغذاء عالميا الشهر الماضي

431663

قفزة كبيرة للأسهم القطرية في الأسبوع الأول من العام الجديد

10202228131550235952321

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

تنزيل

3.65 مليون برميل إجمالي واردات النفط العراقي إلى الأردن

أخبار متعلقة
سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

توقعات حدوث ركود ورفع الفائدة عالمياً يزيد من شهية مستثمري الذهب في 2023

66219776-20200805092430afpp-afp_1wa7jm.h-730x438-1-1

لهذا السبب بقيت أسعار الذهب عالمياً مرتفعة وعام 2023 ستكون الذروة

elaosboa34071

اجتماع حاسم للمركزي المصري والأعين تترقب سعر الجنيه

كيف-اعرف-الذهب-نازل-ولا-مرتفع-اليوم

هل يعتبر الشراء والتداول بالذهب الآن مجدياً؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يجيب

moved_LYNXNPEB6U0ZQ_L

توقعات بسقوط الدولار في 2023

ثثثث

الدولار ينخفض مع انتعاش الأسواق