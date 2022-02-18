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الجمعة، 18-02-2022 03:43 م

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

دولار


الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت (نيويورك) عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وول ستريت جورنال .

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ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستويات 115.17 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.94، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.28، بينما حقق الأدنى له في أسبوعين عند 114.79.

 

بترا


 




 

 


 

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