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استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الخميس، 21-12-2023 10:16 ص

خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

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الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، 808 نقاط، متراجعة عن الصعود الذي أدى لارتفاع المؤشرات إلى مستويات قياسية.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء 475 نقطة ليتراجع 37082 نقطة، كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة ليصل إلى 14777 نقطة، وانخفض مؤشر (S&P500) 70 نقطة ليصل إلى 4698 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 38 نقطة ليصل إلى 1982 نقطةـ


واستقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 73 دولارا للبرميل الواحد.


بترا

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