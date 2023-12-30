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السبت، 30-12-2023 09:23 ص

أداء مميز لمؤشرات الأسهم الأميركية خلال 2023

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الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال العام الحالي 2023 وبنسب متفاوتة لكن جميعها حققت ارتفاعات ملحوظة.

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وفي تحليل الأداء الشهري والسنوي لتلك المؤشرات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي هذا الشهر 3.98 بالمئة، بينما ارتفع الى 13.70 بالمئة خلال العام 2023 ليغلق على 37689 نقطة.


وارتفع كذلك مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 4.94 بالمئة بشهر كانون الاول وبنسبة 43.42 بالمئة خلال 2023 ليغلق العام على 15011 نقطة.


كما ارتفع مؤشر (S&P500) 3.81 بالمئة في الشهر الحالي ونسبة 24.23 في العام 2023 ليغلق على 4769 نقطة.


وكذلك ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، بنسبة 8.83 بالمئة خلال كانون الاول وبنسبة 15.09 بالمئة في العام 2023 ليصل الى 2027 نقطة.

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