استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، وكذلك استقر سعر النفط الخام الأميركي (غرب تكساس) عند 73 دولارا للبرميل الواحد.

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واستقر مؤشر داو جونز الصناعي أمس الجمعة عند 37385 بانخفاض 19 نقطة فقط، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 29 نقطة ليصل إلى 14992 نقطة.



وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 4754 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 2033 نقطةـ

ولتحليل الأداء الاسبوعي للمؤشرات، ارتفع مؤشر (رسل 2000) نحو 2.5 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز أقل من 1 بالمئة، لكنه ارتفع خلال الشهر الجاري حوالي 5 بالمئة.



أما مؤشر (نازداك) فارتفع خلال الأسبوع الماضي 1.2 بالمئة بينما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 1 بالمئة مسجلا ارتفاعا خلال الشهر الحالي بنحو 4 بالمئة.



بترا