تقرير يكشف: هذه التكلفة يحتاجها الفرد الواحد شهرياً للعيش في عمّان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -
بيّن تقرير لشركة الأبحاث ( Numbeo
) أن الأردن أحتل المرتبة 68 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة خلال النصف الأول من العام 2023 .اضافة اعلان
وأشار تقرير الشركة، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى أن أي شخص يحتاج الى أكثر من 2000 دينار أردني للحفاظ على نفس مستوى الحياة الذي يمكن أن تحصل عليه للعيش في دبي، بافتراض أنه سيكون هناك منزل مستأجر في كلتا المدينتين.
وأوضح التقرير أن عائلة مكونة من 4 افراد تحتاج تكاليف شهرية تقديرية تصل إلى 1800 دينار أردني بدون إيجار للعيش في عمّان.
كما قدّر التقرير أن التكاليف الشهرية للفرد الواحد في عمّان تصل إلى 506 دنانير بدون إيجار.
وأضاف أن تكلفة وجبة طعام واحدة لفرد واحد في مطعم يصل سعرها إلى نحو 5 دنانير، وتكلفة وجبة من 3 اطباق لشخصين في مطعم متوسط الفئة متوسط السعر 30 ديناراً .
وأضاف أن متوسط صافي الراتب الشهري للمواطن في عمّان يبلغ بعد الضريبة 440 ديناراً شهرياً، ومعدل الفائدة على الرهن العقاري يصل إلى 7.62% سنوياً.