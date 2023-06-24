ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 17.6%

الوكيل الإخباري - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 18/06 – 22/06 حوالي (7.0) مليون دينار مقارنة مع (5.9) مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (17.6%).

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وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (34.8) مليون دينار مقارنة مع (29.6)مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (27.9) مليون سهم، نفذت من خلال (14032) عقداً.



وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (19.05) مليون دينار وبنسبة (54.76%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره (10.83) مليون دينـار وبنسبـة ( 31.13%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (4.91) مليون دينار وبنسبة (14.10%).



أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2446.8) نقطة مقارنة مع (2475.7) نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته (1.17%).

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.94%) و انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (3.38%) و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.15%) .



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (127) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (41) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (57) شركة.



وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (25.00%) المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (23.00%) آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (10.53%) زارة للاستثمار القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (8.20%) , وتطوير العقارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (7.84%) .



أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة (17.86%) مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة (13.79%) رم للوساطة المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (11.11%) مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر حيث انخفض سعر السهم بنسبة (10.67%) والاتحاد لتطوير الاراضي حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.06%).

