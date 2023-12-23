ارتفاع دينارين على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

الوكيل الإخباري-

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ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم السبت بمقدار دينارين وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديبواشار ديب ان سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات وصل اليوم الى 338 ديناراً ، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 298 ديناراً .وبين ديب ان سعر الاونصة وصل اليوم الى 2053.5 دولارا بالتداولات العالميةهذا وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 ، 20 قرشا بالاردن اليوم ليصل الى 41.6 للبيع للمواطنين مقابل 39.9 للشراء منهم