السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-12-2023 11:37 ص

ارتفاع دينارين على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم السبت بمقدار دينارين  وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب اضافة اعلان


واشار ديب ان سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات وصل اليوم الى 338 ديناراً ، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 298 ديناراً  .  

وبين ديب ان سعر الاونصة وصل اليوم الى 2053.5 دولارا  بالتداولات العالمية 

هذا وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21  ، 20 قرشا  بالاردن اليوم ليصل الى 41.6 للبيع للمواطنين مقابل 39.9 للشراء منهم 

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