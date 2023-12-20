اختلاف 4 دنانير على سعر الليرة الانجليزية بالاردن اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم الأربعاء بمقدار 4 دنانير وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب

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واشار ديب ان سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات وصل اليوم الى 336 ديناراً ، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 296 ديناراً .

وبين ديب ان سعر الاونصة وصل اليوم الى 2043 دولارا بالتداولات العالمية

هذا وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 نصف دينار بالاردن اليوم ليصل الى 41.4 للبيع للمواطنين مقابل 39.7 للشراء منهم