ارتفاع طفيف على أسعار النفط

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو طفيف، وتقوم الأسواق بتقييمات مختلفة، منها احتمال تراجع الطلب في الصين بسبب إصابات كورونا، ومساعي أوروبا لوضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

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وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.44 بالمئة إلى 78.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.44 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.12 بالمئة عن سعر التسوية السابق.



وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.



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