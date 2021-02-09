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الثلاثاء، 09-02-2021 01:26 م

ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية 165 مليار دولار في يناير الماضي

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الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الميزانية في الكونغرس الأمريكي، أن عجز الميزانية الأميركية ازداد بشكل كبير ومتوقع في يناير الماضي.

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وبلغت زيادة العجز في يناير 2021 مقارنة بالشهر الذي يسبقه 165 مليار دولار، وكانت الزيادة في ديسمبر 2020 قد بلغت 144 مليار دولار، أما في يناير 2020 فبلغت 33 مليار دولار.


ويعود السبب الأساسي لزيادة العجز هو حزمة دعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، التي تم اعتمادها في نهاية عام 2020. وعلى وجه الخصوص، دفعت الحكومة الأميركية في يناير 142 مليار دولار لدافعي الضرائب.


وفي الوقت نفسه، تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والديمقراطيين في الكونغرس اعتماد حزمة دعم اقتصاد جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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