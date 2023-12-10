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الأحد، 10-12-2023 09:24 م

ارتفاع عجز الميزانية في كيان الاحتلال بسبب تكاليف العدوان على غزة

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانات وإحصائيات تفيد بارتفاع عجز الميزانية في كيان الاحتلال، جراء تكاليف تمويل الحرب على غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.

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وبلغ عجز الميزانية في كيان الاحتلال، 16.6 مليار شيكل وهو ما يصل الى (4.5 مليار دولار) في تشرين الثاني الماضي، فيما ارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 % خلال فترة الإثني عشر شهراً الماضية، مقابل مستويات 2.6 % في تشرين الأول الماضي .


وذكرت الوزارة، أن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض مستوى الإيرادات، بنسبة 15.6% الشهر الماضي، نتيجة التأجيلات الضريبية بسبب الحرب على غزة.

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