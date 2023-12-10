ارتفاع عجز الميزانية في كيان الاحتلال بسبب تكاليف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانات وإحصائيات تفيد بارتفاع عجز الميزانية في كيان الاحتلال، جراء تكاليف تمويل الحرب على غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.

اضافة اعلان



وبلغ عجز الميزانية في كيان الاحتلال، 16.6 مليار شيكل وهو ما يصل الى (4.5 مليار دولار) في تشرين الثاني الماضي، فيما ارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 % خلال فترة الإثني عشر شهراً الماضية، مقابل مستويات 2.6 % في تشرين الأول الماضي .



وذكرت الوزارة، أن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.



وانخفض مستوى الإيرادات، بنسبة 15.6% الشهر الماضي، نتيجة التأجيلات الضريبية بسبب الحرب على غزة.

