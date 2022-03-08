150 مليون دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع أوكرانيا

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ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع أوكرانيا خلال العام الماضي 2021، بنسبة 8.6 بالمئة، ليصل إلى حوالي 150 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 البالغ حوالي 139 مليون دينار.وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى أوكرانيا العام الماضي، لتبلغ حوالي 3.8 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 والبالغة 1.1 مليون دينار.كما ارتفعت قيمة المستوردات الأردن، من أوكرانيا في العام الماضي، لتبلغ حوالي 154 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 البالغة 140 مليون دينار.