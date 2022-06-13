ارتفاع غير مسبوق بأسعار الخضار والفاكهة في قطر

الوكيل الاخباري- يشهد السوق القطري منذ عدة أيام، ارتفاعا ربما يكون غير مسبوق في أسعار الخضار و الفاكهة بكافة أصنافها سواء المنتجة أو المستوردة.

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وقالت وسائل إعلام صادرة اليوم نقلا عن مزارعين ووسطاء في أسواق الخضار المركزية في قطر، قولهم إن ارتفاع الأسعار طال كل شيء في قطر ولا يقتصر الأمر على الخضار والفاكهة فحسب، وإن كان أثر الارتفاع يظهر بشكل جلي على أسعار الخضار والفاكهة أكثر من غيرها.



وأرجع هؤلاء ارتفاع الأسعار إلى ظروف الاقتصاد العالمي وتأثره بتداعيات حرب أوكرانيا، وخاصة في ما يتعلق بقطاع النقل والشحن وارتفاع تكاليفه بشكل كبير وغير مسبوق، وهو الذي تأثر بارتفاع أسعار الطاقة.



ويقول العاملون في قطاع انتاج الخضار والفاكهة في قطر، إن ارتفاع الأسعار يعود في جزء منه إلى قرب انتهاء موسم الإنتاج من الخضار مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كميات الإنتاج المطروحة في الأسواق.



ويواجه السوق القطري ارتفاعا في أسعار العديد من السلع والمنتجات الاستهلاكية وخاصة الغذائية، وامتدت الشكوى من ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعرض العديد من المؤثرين على هذه الوسائل وبشكل يومي، لشكاوى مستهلكين من موجة ارتفاع الأسعار التي تكاد تطال كل شيء في السوق القطري.



ويقول أحد القطريين إن الأسعار التي نراها في السوق غير طبيعية، وتشمل المواد الغذائية والمدارس الخاصة والإيجارات وحتى أسعار التذاكر، مضيفا: يبدو أن الأسعار في قطر أصبحت الأعلى في العالم.



وقال آخر "إن الغلاء أصبح شبه ظاهرة في السوق القطري، إذا ارتفع سعر سلعة معينة فإنها تبقى مرتفعة ولا تعود لسعرها الطبيعي تحت أي ظرف، هذا غير معقول".

بترا