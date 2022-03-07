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الإثنين، 07-03-2022 02:52 م

ارتفاع غير مسبوق لصادرات صناعة عمان خلال شهرين

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الوكيل الإخباري - سجلت صادرات غرفة صناعة عمان، ارتفاعا غير مسبوق خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، وبنسبة 52 بالمئة مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات الصناعية.اضافة اعلان


وحققت غالبية القطاعات الصناعية زيادة في صادرات منتجاتها، باستثناء قطاعي العلاجية واللوازم الطبية و الجلدية والمحيكات حيث تراجعت بنسبة 11 و16 بالمئة على التوالي.

ووصلت صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 1.125 مليار دينار، مقابل نحو 743 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021.

وحسب معطيات احصائية للغرفة، استحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان مسجلة ما قيمته 612 مليون دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 252 مليون دينار مقابل 127 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى 147 مليون دينار مقابل 136 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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