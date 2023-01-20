ارتفاع فواتير الطاقة لنحو 2.5 مليون منزل في بريطانيا

الوكيل الاخباري - ارتفعت فاتورة الطاقة السنوية لنحو 2.5 مليون أسرة في بريطانيا بمتوسط 116 جنيهًا إسترلينيًا على الرغم من تحديد الحكومة للأسعار حتى نيسان المقبل.

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وذكرت هيئة بي بي سي البريطانية اليوم الجمعة، أنها اطلعت على تحليل أظهر أن الأسر البريطانية التي تخضع لتعرفة أسعار الكهرباء على الدرجة الاقتصادية 7، ويدفعون أسعاراً مختلفة خلال الليل والنهار، شهدوا زيادة بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام.



وأشارت الهيئة إلى أن فواتير الطاقة ارتفعت العام الماضي بشكل كبير، مما دفع الحكومة إلى ضمان أسعار الطاقة والذي بموجبه ستدفع الأسرة التي تستخدم كمية نموذجية من الغاز والكهرباء نحو 2500 جنيه إسترليني سنويًا حتى نيسان المقبل، حيث سيرتفع إلى 3000 جنيه إسترليني.



