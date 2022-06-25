ارتفاع قروض البنوك الأردنية في فلسطين % 0.8

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 22.3 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام 2021.



ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني، ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الثلث الأول بنسبة 0.8 % لتصل إلى 2.56 مليار دينار.

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وتوزعت تلك التسهيلات وفقا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 360.6 مليون بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها للقطاعات والأنشطة كافة بما في ذلك قطاع الأفراد، وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 14 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.



وبلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الأميركي 1 مليار دينار، أو ما يعادل نحو (1.4) مليار دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 38.9 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية الثلث الأول. ( الغد)