البنك الدولي: 200 مليون دولار للاردن لتمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي يموّله للأردن، دخل في شراكة مع 25 شركة في برنامج دعم رواتب ووفّر 849 فرصة عمل محققة.

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وأضاف، في بيانات، أن المشروع، الذي يهدف إلى تحسين فرص توليد الدخل القائم على الرقمنة، سيوفّر أيضا 262 وظيفة إضافية في الأشهر المقبلة.



ودخل المشروع، الذي أطلقه البنك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في شراكة مع 26 شركة في برنامج "التوسُّع والوصول إلى الأسواق" لإتاحة 979 وظيفة جديدة، ومع 6 منظمات مجتمع مدني في برنامج "Gig" لإتاحة ما لا يقل عن 687 فرصة لتحقيق الدخل من العمل الحر للشباب والنساء من الأردنيين والسوريين في المجتمعات المحلية المحرومة، حيث يصل المجموع الكامل المتحقق من المشروع نحو 2777 فرصة عمل.



وجاء تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).



ولغاية تاريخه، حوّل البنك الدولي، 15 مليون دولار للمشروع على عدة دفعات.

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