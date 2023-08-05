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السبت، 05-08-2023 04:14 م

ارتفاع لافت في أسعار العقارات بدبي

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار العقارات في دبي بشكل لافت خلال الفترة الماضية، لكنها بقيت أقل كثيراً من مثيلاتها في المدن والمراكز العالمية الرئيسة ما جعل الإمارة وجهة مثالية للمستثمرين والراغبين بتملك عقارات فاخرة.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة “البيان” أن المليون دولار التي تشتري عقاراً فاخراً في دبي بمساحة تزيد على 100 متر مربع ولا تشتري سوى عقاراً بمساحة 17 متراً مربعاً في موناكو، وبمساحة 21 متراً مربعاً في هونغ كونغ، وبمساحة 33 متراً مربعاً في نيويورك، وهي مدن تشترك فيما بينها على أنها أغلى مدن العالم من حيث عدد الأمتار المربعة التي يمكن شراؤها بمليون دولار.

جاء ذلك ضمن تقرير مؤشر السكن الدولي الرئيسي الصادر عن مؤسسة “نايت فرانك”، والذي حلل عدد الأمتار المربعة التي يمكن شراؤها بمليون دولار،في دراسة أجريت على 20 مدينة رئيسية حول العالم من ضمنها دبي.

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