الجمعة 04-08-2023
الوكيل الاخباري

خام برنت يتجاوز 86 دولارا للبرميل

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الجمعة، 04-08-2023 08:45 م

خام برنت يتجاوز 86 دولارا للبرميل

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات التداول في بورصة لندن أن سعر العقد الآجل لخام برنت، المبرمج للتسليم شهر أكتوبر، تجاوز 86 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 17 أبريل 2023.

وبحسب بيانات البورصة في تمام الساعة 18:32 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.96% ليصل إلى 86.07 دولارا للبرميل.

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وبحلول الساعة 18:38 بتوقيت موسكو، كان تداول خام برنت عند 86.12 دولارا (بنسبة 1.02%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المبرمجة للتسليم في سبتمبر، بنسبة 1.03%، لتصل إلى 82.55 دولارا للبرميل.


وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد وعدت، في 24 يوليو الماضي، باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي البطيء عبر دعم مبيعات العقارات وغيرها من القطاعات المتعثرة.

 

RT

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