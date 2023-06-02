ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، أكثر من 800 نقطة بعد موافقة الكونغرس بشقيه على اتفاق رفع سقف الدين الأميركي.



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كما أشار تقرير سوق العمل الأميركي اضافة 339 ألف وظيفة في شهر أيار الماضي خلافاً للتوقعات بالتباطؤ هذا العام.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم بنحو 670 نقطة، ليصل إلى 33731 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) بحوالي 58 نقطة ليصل الى 4279 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 120نقطة تقريباً، ليصل إلى 13223 نقطة.



أما سعر النفط الأميركي الخام "وسترن تكساس"، فارتفع قليلا اليوم ليستقر عند 71 دولارا للبرميل الواحد.