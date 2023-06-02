السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: حاجة الأردن شهرياً من التفاح 60 ألف طن

فيتش تبقي تصنيف أميركا تحت المراقبة السلبية

رصد جوهرة من العقيق في سماء الأردن - صورة

الديوان الملكي ينشر مقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف ولي العهد - فيديو

أمطار في طريقها إلى المملكة بهذا الموعد - تفاصيل

ولي العهد الأمير الحسين يوجه رسالة للأردنيين

الأردن يحذر من الانعكاسات الخطيرة الناتجة عن عدم تلبية احتياجات أونروا

هل سيحل الذكاء الاصطناعي مكان البشر؟

مهندسة أردنية تكشف تفاصيل تحضيرات حفل الاستقبال الملكي في قصر الحسينية

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

 
الجمعة، 02-06-2023 10:21 م

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

1685733432627


الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، أكثر من 800 نقطة بعد موافقة الكونغرس بشقيه على اتفاق رفع سقف الدين الأميركي.

اضافة اعلان

 

كما أشار تقرير سوق العمل الأميركي اضافة 339 ألف وظيفة في شهر أيار الماضي خلافاً للتوقعات بالتباطؤ هذا العام.


وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم بنحو 670 نقطة، ليصل إلى 33731 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) بحوالي 58 نقطة ليصل الى 4279 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 120نقطة تقريباً، ليصل إلى 13223 نقطة.

 

أما سعر النفط الأميركي الخام "وسترن تكساس"، فارتفع قليلا اليوم ليستقر عند 71 دولارا للبرميل الواحد.

إقرأ ايضا
444

فيتش تبقي تصنيف أميركا تحت المراقبة السلبية

114

أوكرانيا تضع خطة بديلة للتصدير إذا انهار اتفاق الحبوب

160988

حركة السفر الجوي الدولية تنمو 48% خلال نيسان الماضي

5c7cd6bbd43750ab618b45f7

روسيا تتجه لتعليق صادرات الغاز المسال بسبب هجمات الطائرات المسيرة

الجنيه-الاسترليني

صعود الإسترليني فوق حاجز الـ 1.25 دولار

1685698923033

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان

أخبار متعلقة
5202322122521128185377

أزمة سقف الدين الأميركي تحد من الاتجاه الصعودي للذهب عالمياً