الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

وزراء سابقين ومسؤولين كبار على مائدة السفير السعودي.. من هم؟

وزارة المياه: 13 سدا في الأردن بسعة تخزينية تبلغ 280 مليون متر مكعب

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

مجموعة العشرين تتوصل إلى توافق بشأن عضوية الاتحاد الإفريقي

الذهب عالميا يرتفع قليلا ويتجه لانخفاض أسبوعي

الإسترليني يرتفع قليلا أمام الدولار

عطاء حكومي لإنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات لمستشفى معان

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند

انخفاض أسعار النفط عالميا

 
الجمعة، 08-09-2023 01:55 م

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

1694165112507


الوكيل الاخباري- ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل آخر جلسات الأسبوع اليوم الجمعة، بعدما سجلت خسائر على مدار سبع جلسات متتالية.

اضافة اعلان


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.37 بالمئة إلى 455 نقطة، بعدما سجل أطول موجة خسائر منذ شباط 2018.


كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.36 بالمئة مسجلاً 15768 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.15 بالمئة عند 7453 نقطة، فيما زاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.33 بالمئة مسجلاً 7221 نقطة.


وعلى صعيد القطاعات، قادت أسهم شركات التجزئة المكاسب بحوالي 1 بالمئة، فيما حققت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات بنحو 0.6 بالمئة.


وكانت منطقة اليورو كشفت أمس عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها بنحو 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو مستوى أقل من التقديرات الأولية البالغة 0.3 بالمئة.

إقرأ ايضا
1694164565768

الذهب عالميا يرتفع قليلا ويتجه لانخفاض أسبوعي

136449

الإسترليني يرتفع قليلا أمام الدولار

1694158350216

اليابان تسجل فائضا قياسيا في ميزان المعاملات الجارية في تموز

92023594330735976897

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

64facd05423604016f3714b6

انخفاض أسعار النفط عالميا

20220711_1657528866-100-large

ارتفاع الدولار يدفع الين الياباني لأدنى مستوى