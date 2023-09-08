ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

الوكيل الاخباري- ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل آخر جلسات الأسبوع اليوم الجمعة، بعدما سجلت خسائر على مدار سبع جلسات متتالية.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.37 بالمئة إلى 455 نقطة، بعدما سجل أطول موجة خسائر منذ شباط 2018.



كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.36 بالمئة مسجلاً 15768 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.15 بالمئة عند 7453 نقطة، فيما زاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.33 بالمئة مسجلاً 7221 نقطة.



وعلى صعيد القطاعات، قادت أسهم شركات التجزئة المكاسب بحوالي 1 بالمئة، فيما حققت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات بنحو 0.6 بالمئة.



وكانت منطقة اليورو كشفت أمس عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها بنحو 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو مستوى أقل من التقديرات الأولية البالغة 0.3 بالمئة.