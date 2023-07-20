ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب اليوم عالمياً

الوكيل الاخباري - صعدت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، الخميس، إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة.

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وقال بادن مور رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالي (يوم 26 يوليو)".



وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

سكاي نيوز