أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 3 بالمئة

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، فيما تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي 3 بالمئة بسبب المخاوف حيال الطلب على الوقود بعد زيادة أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في بريطانيا وتحذيرات من رفع يلوح في الأفق للفائدة الأميركية.





ووفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، أو 1.03 بالمئة، إلى 73.38 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا، أو 1.05 بالمئة، إلى 69.40 دولار.





وانخفض الخامان نحو 4 دولارات في الجلسة السابقة بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بما يؤثر على طلب الوقود.

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