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السبت، 24-06-2023 09:18 ص

تبخر 18 % من قيمة العملة التركية الشهر الجاري

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الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح أمس، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس الأول، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.

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وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3 % من إغلاق يوم الخميس.


وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبا مقابل العملة الأمريكية هذا العام.


ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% .

وفقدت الليرة نحو 18 % من قيمتها أمام الدولار خلال الشهر الجاري، حيث تعاني العملة التركية الضعف بسبب مواجهة السلطات خيارات مؤلمة بين استعادة المصداقية الاقتصادية وكبح جماح التضخم المرتفع.


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