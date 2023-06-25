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الأحد، 25-06-2023 09:52 ص

المركزي التركي يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات السوق

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الوكيل الإخباري - اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة اليوم الأحد تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15% من 8.5% هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي التركي إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.

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وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.

وتم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية.

وتنص اللوائح الجديدة على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.

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