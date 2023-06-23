الجمعة 23-06-2023
الوكيل الاخباري

وفد تجاري أردني يزور محافظات عراقية قبل نهاية العام

وفيات الجمعة 23-06-2023

ما لا تتوقعه .. تصريحات صادمة لقائد الغواصة المتحطمة تيتان قبل وفاته

أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 3 بالمئة

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط

مجلس الأمن يناقش الوضع في الصومال

واشنطن تكشف سبب تحطيم الغواصة المفقودة قرب تايتانيك

أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم

 
الجمعة، 23-06-2023 09:49 ص

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط

ذهب


الوكيل الاخباري - تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط، إذ تلقى الدولار دعمًا من توقعات رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1911.32 دولار للأونصة، وتراجع 2.4 بالمئة خلال الأسبوع، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1921.20 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.1238 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 919.23 دولار.


كما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أيار 2019 في الجلسة السابقة.

اضافة اعلان

 

بترا


إقرأ ايضا
نفط

أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 3 بالمئة

1687466589921

النفط يهوي 4% عند الإغلاق

سعر-الذهب-اليوم-فى-الاردن

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

2207641-1934157005

استقرار طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أعلى مستوى في 20 شهرا

25653

المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 3.75%

2207616-1948317011

صندوق النقد الدولي يخصص 100 مليار دولار للبلدان الفقيرة

أخبار متعلقة
ذهب3

أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس

472219_1_1665984957

الذهب عالمياً يرتفع مع ترقب السوق لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

LYNXMPEJ54061_L

الذهب عالمياً يتراجع رغم توقعات وقف رفع الفائدة

482076_1_1672209794

توقعات بشأن الفائدة الأميركية تربك أسعار الذهب عالميا

22

ثبات أسعار الذهب مع ترقب لتمرير اتفاق "سقف الدين" بالكونغرس

LYNXMPEB1G0BT_L

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي