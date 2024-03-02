استطلاع: إسراع المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة أسوأ من التأخر في خفضها

الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي أن إسراع البنك المركزي الأوروبي بشكل سابق للأوان في خفض أسعار الفائدة سيكون خطأ أسوأ من التأخر في خفض الفائدة.

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وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن التحرك سريعا لخفض أسعار الفائدة التي تهدف إلى كبح جماح التضخم سينطوي على مخاطر أكبر من التأخر في خفض الفائدة.



وعلى غرار نتائج استطلاع للرأي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أعرب 56 % من خبراء الاقتصاد أنه لابد أن يتجنب مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ارتكاب هذا الخطأ عن طريق اختيار التوقيت السليم للبدء في إجراءات التيسير المالي.



وتوقع الخبراء أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطة أولية في هذا الصدد

وفي ظل انحسار التضخم واتجاه مسؤولي السياسات النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا نحو التيسير النقدي، توقع المشاركون في الاستطلاع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة خلال العام الجاري.