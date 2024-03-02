السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء "يفوق الكلمات"

واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو

24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي

الاحتلال يفتش منازل في السموع جنوب الخليل

حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة في بيت لاهيا

الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين جنوب جنين

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن

السبت، 02-03-2024 10:06 ص

استطلاع: إسراع المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة أسوأ من التأخر في خفضها

2365476-1078656447

الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي أن إسراع البنك المركزي الأوروبي بشكل سابق للأوان في خفض أسعار الفائدة سيكون خطأ أسوأ من التأخر في خفض الفائدة.

اضافة اعلان


وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن التحرك سريعا لخفض أسعار الفائدة التي تهدف إلى كبح جماح التضخم سينطوي على مخاطر أكبر من التأخر في خفض الفائدة.


وعلى غرار نتائج استطلاع للرأي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أعرب 56 % من خبراء الاقتصاد أنه لابد أن يتجنب مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ارتكاب هذا الخطأ عن طريق اختيار التوقيت السليم للبدء في إجراءات التيسير المالي.


وتوقع الخبراء أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطة أولية في هذا الصدد 
وفي ظل انحسار التضخم واتجاه مسؤولي السياسات النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا نحو التيسير النقدي، توقع المشاركون في الاستطلاع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة خلال العام الجاري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202430113019961204974

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

010

النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+

main_image6562fe663523b-780x405

24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

541

يلين: مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

102023149407898967914

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن

2022-09-28T120622Z_1101343492_RC2BQW94XH37_RTRMADP_3_EGYPT-CURRENCY

تقارير: تعويم الجنيه المصري قريب جداً

أخبار متعلقة
20200519_1589916490-472-large

الدولار يستقر وسط ترقب بشأن الموعد المحتمل لخفض الفائدة

federal_reserve_800x533_L_1411971132

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

010

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

moved_LYNXMPEJA01O5_L

تصريحات هامة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة