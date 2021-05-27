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الخميس، 27-05-2021 03:27 م

استقرار أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأونصة، بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية جديدة.

وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1895.10 دولار للأونصة، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير الماضي عند 1912.50 دولار للأونصة أمس الأربعاء.

فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1898.50 دولار للأونصة.

وقال المحلل المستقل، روس نورمان، إنه بالنظر إلى التحركات القوية منذ بداية أبريل 2021، سيكون الذهب الآن عرضة "لبعض عناصر جني الأرباح، ولدينا بيانات يوم الجمعة بشأن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، التي ستركز عليها السوق بشدة".

وأضاف نورمان أن فترة من الاستقرار فوق 1900 دولار قد تكون مفيدة للذهب.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل من الذهب أقل جاذبية لمن يحوزون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 2771.63 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.62 دولار، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1187.66 دولار.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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