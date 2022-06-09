استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة، قد تؤثر على خريطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1854.70 دولار.



ومن المقرر أن تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش اليوم.

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