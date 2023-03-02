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الخميس، 02-03-2023 08:01 ص

استقرار أسعار النفط عالميا اليوم

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، بعد أن سجلت مكاسب في الجلستين السابقتين وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مما عوض تأثير المخاوف حيال ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

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وبحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستويات 84.30 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بشكل طفيف بنحو 4 سنتات إلى 77.65 دولار للبرميل.


وارتفعت عقود الخامين نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط التصنيع في الصين في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، في دليل جديد على الانتعاش الاقتصادي بعد إلغاء قيود كوفيد-19 الصارمة.
ولكن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر على التوالي حد من مكاسب السوق.


فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بارتفاع مخزونات الخام 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير إلى 480.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2021.


وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 500 ألف برميل.

 

سكاي نيوز


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