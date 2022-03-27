الأحد 27-03-2022
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الأحد، 27-03-2022 12:43 م

استقرار سوق الصرف في مصر والدولار فوق 18 جنيهاً

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الوكيل الاخباري- سيطرت حالة من الهدوء على سوق الصرف في مصر في بداية تعاملات الأسبوع، وتراوح سعر صرف الدولار ما بين 18.30 جنيه كأعلى سعر للبيع، و18.24 جنيه لأقل سعر، بينما سجل أعلى سعر للشراء مستوى 18.40 جنيه، مقابل 18.35 جنيه كأقل سعر للشراء.

وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، كان أعلى سعر للدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حيث بلغ سعر صرف الدولار 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

وفي 7 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وكريدي أغريكول، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

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