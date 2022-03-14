مصر.. الكشف عن سبب ارتفاع سعر اللحوم بشكل مبالغ

الوكيل الاخباري-أكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة في مصر طارق سليمان، أن "مصر صاحبة أقل سعر للحوم على مستوى العالم".

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وأضاف أن الزيادة في أسعار اللحوم في مصر وصلت إلى 10% فقط، ولكن زيادة مدخلات الإنتاج وصلت إلى 40% وتتحمل الدولة الفرق بين هذه النسب، موضحا أن زيادة الأسعار جشع من التجار.



وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة" أن المجمعات الاستهلاكية لا تنافس القطاع الخاص، ولكن تقدم سعرا أقل يستطيع المواطن تحمله، مؤكدا أن المجمعات تبيع اللحوم بـ140 جنيها، وبعض الأشخاص يخزنون المنتجات والسلع، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.



وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك تحسينا وراثيا لسلالات الأبقار على المدى البعيد والقريب بحسب توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتم استيراد سلالات تنمو بمعدل 10% عن المعدلات المحلية.



وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن صغار المربين يمتلكون نحو 80% من السلالات المسئولة عن إنتاج الألبان، ويتم استيراد أنواع تناسبهم ولا تحتاج متخصصين لتربيتهم، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعمل على تمصير السلالات المستوردة من خلال التهجين بين السلالات في مصر والسلالات عالية الإنتاجية المستوردة من خارج مصر.

روسيا اليوم