مصر تستكمل شحن 189 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، عن استكمال شحن 189 ألف طن قمح، تشمل 63 ألف طن قمح روسي، و63 ألف طن قمح روماني، إضافة إلى 63 ألف طن قمح أوكراني، مشيرة إلى أن السفن المحملة بتلك الكميات من القمح ستصل الموانئ المصرية خلال الأيام المقبلة.



وأوضحت أنه تم بالفعل وصول شحنتي قمح بكمية 126 ألف طن قمح، الأولى تشمل 63 ألف طن من القمح الفرنسي، والثانية 63 ألف طن قمح روماني.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا يؤكد انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشئ المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

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