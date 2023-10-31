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اسعار ليرة الذهب محليا اليوم الثلاثاء .. 328 دينارا للانجليزية و288 للرشادية

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الثلاثاء، 31-10-2023 11:48 ص

اسعار ليرة الذهب محليا اليوم الثلاثاء .. 328 دينارا للانجليزية و288 للرشادية

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الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي من عيار21  بالاردن اليوم الثلاثاء ،  حيث بلغ  (سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 328 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 288 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

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وأضاف ديب في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن انتباه المستثمرين هذا الأسبوع يتجه نحو قرار السياسة النقدية الذي سيُعلن عنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء.

 

واوضح ديب أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

وشهدت أسعار الذهب استقرارًا محليًا صباح اليوم، حيث بلغ سعر الغرام الذهبي الأكثر طلبًا للأردنيين 40.4 دينار للبيع للمواطنين مقابل 38.7 دينار للشراء منهم.


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