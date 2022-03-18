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الجمعة، 18-03-2022 10:17 ص

اعتبارا من اليوم.. رفع أسعار أسطوانات الغاز في مصر

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الوكيل الاخباري-أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التسعير الجبري الجديد لأسطوانات الغاز المنزلية.

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ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز السائل "البوتاغاز".

وبحسب القرار سيكون سعر بيع الأسطوانة زنة 12.5 كيلوغرام، تسليم المستودع، للمستهلك 75 جنيها، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن آخر مرة زادت فيها الأسعار يوم 4 ديسمبر الماضي.

وسيكون سعر الأسطوانة زنة 25 كيلوغراما، تسليم المستودع، 150 جنيها، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر زيادة في ديسمبر الماضي.

وسيكون سعر طن غاز صب غير شامل 6000 جنيه، غير شامل نولون النقل.

وبحسب القرار، تكون تلك الأسعار شاملة رسم لادمغة. وينشر هذا القرار ويعمل به بداية من يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.

 

روسيا اليوم

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